Santa Maria di Castellabate: un arbitro internazionale in allenamento al “Carrano”

Nell’allenamento di ieri svolto al campo “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate presente anche una gradevole sorpresa. Al gruppo guidato dal nuovo allenatore Angelo Nicoletti, ai primi giorni di lavoro per preparare al meglio la seconda stagione consecutiva in Serie D, si è “aggiunto” l’arbitro internazionale Marco Guida.

Marco Guida: l’arbitro internazionale a Santa Maria di Castellabate

Marco Guida, arbitro campano classe 1981, ieri ha svolto una seduta di lavoro specifica allo stadio “Antonio Carrano” di Santa Maria di Castellabate. A pochi metri i calciatori della Polisportiva, che al termine della seduta hanno scattato qualche foto con il direttore di gara. Il fischietto nato a Pompei, appartenente alla sezione AIA di Torre Annunziata dove è cresciuto e risiede, è spesso nel Cilento e nella cittadina resa famosa dal film “Benvenuti al Sud”, dove ha casa e passa spesso parte delle sua vacanze. Per Marco Guida l’attività in campo internazionale è iniziata nel lontano luglio 2014 dopo le buone stagioni in Serie A, dove ha esordito nel gennaio 2010 e ha collezionato oltre 160 presenze. Nelle scorse settimane poi, dopo le partite di Nazionali e in Champions, la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo in qualità di VAR, Video Assistant Referee. L’arbitro campano è stato impegnato in sette incontri, cinque maschili e due femminili tra cui, la finale per la medaglia d’oro tra Canada e Svezia.

Oggi il rinnovo per Madalin Tandara

Madalin Tandara difenderà anche quest’anno i colori della Polisportiva Santa Maria. L’attaccante, 23 anni, è reduce da un’ottima stagione, durante la quale ha messo a segno 8 reti. Sempre prezioso, oltre ai gol, è stato il suo contributo alla causa giallorossa, tanto da guadagnarsi la riconferma del club di Santa Maria di Castellabate. Sono bastate poche parole, infatti, con il Dg Guariglia e con il neo Ds Amodio per trovare l’intesa e proseguire insieme anche in questo secondo anno di D per la Polisportiva Santa Maria. Il calciatore è già a disposizione di mister Nicoletti in questa fase di pre-ritiro, che precede la partenza per il ritiro di Polla (Sa).