La Cappella nel parco “Virgo Fidelis” di Agropoli, torna a splendere | VIDEO

Si è tenuta, ieri pomeriggio, nel parco “Virgo Fidelis” in Via Salvo D’Acquisto ad Agropoli, una Messa in suffragio dei Carabinieri che hanno perso la vita in servizio.

E’ stato un momento molto emozionante, anche perché la cappellina all’interno del parco, era chiusa da oltre 20 anni; da ieri, torna a splendere e ad ospitare i fedeli che vorranno unirsi in preghiera.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il Comandante dei Carabinieri della stazione di Agropoli Fabiola Garello, una rappresentanza dei Vigili e i volontari della Croce Rossa.

Tanti fedeli che si sono uniti in un momento di raccoglimento durante la Santa Messa officiata dal parroco Don Bruno Lancuba, il quale ha ringraziato l’organizzatore della manifestazione, Roberto Apicella.

Il pomeriggio si è concluso con la preghiera dei Carabinieri; un momento di raccoglimento vicino alla Madonnina che, da oggi, veglierà su tutti i condomini del parco “Virgo Fidelis“.

Per tutti i video di InfoCilento accedi alla sezione tv oppure clicca qui.