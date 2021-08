Banca online: ecco perché è più importante che sia affidabile, che gratuita

Sempre più spesso, si sente ormai parlare di banche online e di apertura e gestione di conti correnti via internet. Si tratta, a tutti gli effetti, di una soluzione estremamente vantaggiosa, destinata in apparenza a soppiantare – per comodità e semplicità di utilizzo – il meccanismo delle banche tradizionali, fatto di lunghe code agli sportelli e altre difficoltà tristemente note.

Ogni aspetto del conto può essere controllato con una serie di click sul proprio dispositivo, tramite i portali o l’applicazione della banca stessa. Questa semplicità di utilizzo, inoltre, caratterizza tutta la fase che va dall’apertura del conto fino al rilascio di carte di credito o carte di debito: in breve, il sistema delle banche online non ha nulla da invidiare a quello delle filiali fisiche delle banche tradizionali.

I vantaggi irrinunciabili di una banca online

Andando più nello specifico, la serie di vantaggi legata ai conti correnti online inizia proprio con la loro apertura. Tutta la procedura è gestibile comodamente da casa, mediante caricamento dei propri documenti sul portale e sistema di autenticazione a più fattori (compreso, in alcuni casi, l’utilizzo della webcam).

In breve, aprire un conto online è una procedura estremamente rapida, che nulla ha a che vedere con tutta la modulistica da predisporre in vista di una lunga coda alla filiale di banca più vicina. Tutto può essere comodamente gestito dal proprio PC o smartphone, nel rispetto di norme e dispositivi di sicurezza all’avanguardia.

Un’altra differenza tra i conti correnti online e quelli tradizionali riguarda, inoltre, i costi. Ogni conto, infatti, è caratterizzato da un suo canone mensile che, tuttavia, nel caso dei conti correnti online, viene ad essere ammortizzato e azzerato. Si tratta dunque di conti pensati proprio per essere a canone zero o a canone azzerabile mediante l’attivazione di precise opzioni, da studiare al momento di apertura del conto stesso.

Infine, ogni aspetto del proprio conto può essere gestito in maniera smart tramite PC o smartphone. Le applicazioni dedicate al conto sono di facile utilizzo e intuitive e permettono di effettuare tutte le principali transazioni – bonifici SEPA e altro – che si potrebbero svolgere con un normale conto corrente. In sede di scelta della migliore banca online cui rivolgersi, è bene sincerarsi dei servizi accessori da attivare congiuntamente al conto.

Di norma, infatti, le banche online prevedono anch’esse il rilascio delle carte di debito e delle carte di credito di validità internazionale, così da permettere al gestore del conto di effettuare tramite esse vari pagamenti nelle zone interessate e coperte dal servizio. Un altro dato connesso alle carte di credito , cui prestare sicuramente attenzione, è il costo dei prelievi presso gli sportelli ATM. Sciolti questi nodi – e premettendo che sono servizi che tutte le migliori banche online mettono a disposizione senza costi aggiuntivi e, spesso, [Francesco1] rientrando nella formula del canone zero – si potranno ricevere le proprie carte di credito e debito tranquillamente a casa, all’indirizzo fornito durante la procedura di apertura del conto online.

Anche qui, dunque, un ulteriore fattore di comodità: le carte, infatti, non andranno ritirate presso una qualsiasi sede della banca, ma sarà la banca a recapitarle direttamente a casa dell’intestatario del conto.

Si consiglia dunque di valutare attentamente l’apertura di un conto corrente presso un istituto di credito online. Una delle realtà più affidabili e consigliate del settore è certamente la banca online Widiba, forte della preparazione dei suoi consulenti e di un CeT1 tra i più elevati (il che è fondamentale, perché questo valore garantisce la capacità dell’istituto di credito di fronteggiare qualsiasi movimento o crisi imprevista, ed è sinonimo di solidità e qualità). In sintesi, scegliendo un istituto quale Widiba, a fronte di un abbattimento delle tempistiche e dei costi di gestione, sarà possibile godere di tutti i vantaggi e servizi tradizionali elencati, migliorando sicuramente la quotidiana esperienza di gestione dei propri risparmi.