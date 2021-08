Risveglio di primavera per la pelle: CBD e la pelle

Non appena svegliati: Dopo un tale letargo, la nostra pelle è di solito un vero brontolone mattutino! Non c’è da stupirsi, dato che l’aria secca del riscaldamento, i raggi UV e i gelidi venti invernali l’hanno profondamente offesa per mesi. Ora è il momento di mandare la nostra pelle in primavera con i booster di cura naturale CBD! Che sia secca, screpolata, desquamate o afflitta dall’acne: Vi riveliamo come il CBD può aiutare con una varietà di problemi della pelle.

La pelle è l’organo più grande del nostro corpo – e ci protegge dal freddo, dal caldo e dai germi. Se si ammala, è importante affidarsi al giusto rimedio e alla giusta terapia per farla tornare in forma. Passare dall’inverno alla primavera in particolare è spesso troppo per la nostra carnagione – inoltre, molti di noi soffrono di problemi cronici. Tra cui eczema, acne, neurodermite, psoriasi o macchie secche. Il CBD è la risposta alla domanda: Aiuto, problema di pelle – cosa fare?

Perché: Le ghiandole del sebo e i follicoli piliferi della nostra pelle contengono recettori endocannabinoidi. Il cannabidiolo CBD interagisce con questi e dispiega il suo effetto. Il CBD ha persino un effetto anti-invecchiamento, come hanno dimostrato alcuni studi. In tutto questo, vale quanto segue: Il CBD deve essere usato principalmente per via topica – cioè esternamente – per poter funzionare in modo ideale.

Lista di aiuto del CBD per la pelle:

1. CBD per la pelle secca

La pelle secca e il modo migliore per riaverla fresca – CBD come prodotto miracoloso per la pelle La pelle secca non è solo scomoda perché spesso è anche tesa, irritata e rossa, ma contribuisce anche all’invecchiamento precoce della pelle. La causa è una barriera protettiva compromessa: i lipidi protettivi che legano l’umidità nell’epidermide sono stati spazzati via. Il fattore scatenante può essere rappresentato da condizioni climatiche sfavorevoli, aria fredda e secca del riscaldamento, così come i raggi UV. Anche una cura sbagliata, fluttuazioni ormonali, insufficiente assunzione di liquidi o una dieta non sana possono portare alla pelle secca.

Il nostro sistema endocannabinoide determina quanto olio producono le ghiandole sebacee della nostra pelle – è qui che il CBD può regolare positivamente e aumentare la produzione di olio nella pelle secca. Anche i disturbi associati come rossore, tensione e irritazione vengono alleviati, poiché il CBD ha un effetto antinfiammatorio e rilassante.

2. CBD per l’acne

Il CBD può aiutare con acne, brufoli e punti neri – dentro e fuori! Chiunque pensi che l’acne ci affligga solo durante la pubertà si sbaglia: per molte persone i fastidiosi punti neri, brufoli, papule e pustole sono un orrore quotidiano anche in età adulta. Questo può essere dovuto alla dieta, ma anche all’equilibrio ormonale, ai geni o alla cura della pelle sbagliata. In breve, l’acne è un’iperattività delle ghiandole sebacee. Queste non portano il sebo in superficie, si intasano e si infiammano. La linea di fondo: una carnagione che di solito vogliamo nascondere.

Gli studi hanno dimostrato che il CBD è buono per trattare l’acne perché raggiunge il sistema dei cannabinoidi direttamente attraverso la pelle e ha proprietà antinfiammatorie e anti ricrescita. Viene applicato esternamente con creme o unguenti – questi dovrebbero anche fornire idratazione per curare la pelle in modo ottimale!

3. CBD per la neurodermite

Trattare la dermatite atopica con il CBD: Come la cannabis può alleviare i sintomi dell’eczema atopicoLa neurodermite è anche conosciuta come eczema atopico e significa una malattia cronica e infiammatoria della pelle che può verificarsi in tutto il corpo. Questo cambiamento cutaneo non contagioso fa sì che chi ne è colpito soffra di prurito, desquamazione e, a volte, di zone piangenti. Il cambiamento si verifica in fasi: a volte la pelle è migliore, a volte peggiore – questo può essere dovuto a un’allergia flare-up, ma lo stress, la mancanza di sonno, o l’alcol e il fumo di sigaretta possono anche promuovere tali attacchi di dermatite atopica.

In questo caso, il CBD può essere un’utile aggiunta ai rimedi convenzionali – in caso di lievi ricadute, potrebbe essere usato presto al posto delle pomate molto forti, contenenti cortisone, come dimostra uno studio dell’Università Tecnica di Monaco del 2008. Perché: Il CBD può alleviare i sintomi tipici della neurodermite – tra cui prurito, arrossamento e ispessimento dell’eczema.

L’applicazione dovrebbe avvenire esternamente – preferibilmente con un unguento di alta qualità contenente CBD. Il CBD può alleviare immensamente il prurito molto sgradevole, come dimostrano questi studi.

4. CBD per la psoriasi

La psoriasi, nota anche come psoriasi, è conosciuta come una malattia della pelle “benigna”, ma per chi ne è affetto significa un’immensa restrizione nella vita quotidiana. L’intero corpo è coperto di squame delineate in rosso. Come la neurodermite, la psoriasi è infiammatoria, per lo più cronica e non contagiosa. La causa della malattia della pelle, una malattia autoimmune, risiede nei geni. Lo stress, le fluttuazioni ormonali e le infezioni influenzano i flare-up della psoriasi.

CBD contro la psoriasi o psoriasis Uno studio del 2019, secondo gli unguenti contenenti CBD migliorano significativamente la pelle nella psoriasi, senza irritare la pelle. Anche le cicatrici della pelle possono essere ridotte. Gli effetti antiossidanti e antinfiammatori del cannabinoide ne sono responsabili. La regolazione del sistema immunitario, in cui si dice che il CBD abbia un effetto benefico, può ridurre la psoriasi producendo meno cellule della pelle.