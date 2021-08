Obbligo di mascherina a Pisciotta anche all’aperto

A Pisciotta arriva l’obbligo di mascherine. Il provvedimento, firmato dal sindaco Ettore Liguori, mira a limitare la diffusione del covid. La comunità di Pisciotta lo scorso anno, proprio durante la stagione estiva, fu tra le più colpite in seguito ad un focolaio originatosi da alcuni vacanzieri.

Ora il primo cittadino, visto l’incremento di presenze sul territorio e considerato l’aumento dei contagi che si registra in tutto il Cilento, ha deciso di imporre l’utilizzo della mascherina anche all’aperto negli orari in cui c’è il maggior rischio di assembramenti ovvero quelli serali.

Con apposita ordinanza si impone quindi l’utilizzo dei dispositivi di protezione dalle ore 22:00 alle ore 6:00.

Il provvedimento è valido nei luoghi di maggior afflusso di persone come le piazze di Pisciotta capoluogo e Rodio o il lungomare. Obbligo di mascherina, anche in altri orari, in occasione del mercato.