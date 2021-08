Ascea: Comune investe sul risparmio energetico

Il comune di Ascea, guidato dal Sindaco Pietro D’Angiolillo, punta al risparmio energetico ed economico. L’amministrazione comunale, infatti, ha approvato un progetto per lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione attraverso il led.

Lo scopo del progetto è di ridurre gli elevati consumi energetici.

Il comune di Ascea, sensibile ai temi del risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile, ha ritenuto procedere ad interventi di riqualificazione degli impianti. Ha incaricato l’ufficio lavori pubblici e di predisporre la necessaria progettazione. I lavori avranno un importo complessivo di € 140.000,00.

Inoltre, con due decreti del Ministero dell’Interno, attribuiti in due tranche, al comune di Ascea, contributi per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e anche sviluppo territoriale sostenibile di € 70.000,00.