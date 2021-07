Ascea: nuovi pannelli informativi sul territorio

ASCEA. Trenta pannelli per promuovere il territorio, ognuno dei quali conterrà suggestive immagini del paese. E’ l’iniziativa che ha deciso di porre in essere l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo.

L’Ente aveva dato indicazione agli uffici di affidare la realizzazione di pannelli raffiguranti i luoghi i maggior rilevanza turistica del territorio con l’obiettivo di posizionarli lungo le barriere parapedonali di Ascea Marina.

Il progetto rientra nell’ambito di una serie più ampia di interventi che hanno portato a garantire opere di manutenzione lungo tutta la fascia costiera.

L’amministrazione D’Angiolillo è al lavoro già dalla primavera per il restyling della frazione Marina in vista dell’avvio della stagione balneare, inoltre è stato uno dei primi a dotarsi di un piano spiagge per l’estate.