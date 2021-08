Incidente a San Marco di Castellabate: gravi due motociclisti

Brutto incidente stradale questa notte lungo la via del mare, a San Marco di Castellabate, al confine col comune di Montecorice. Un impatto in moto e due motociclisti sono finiti all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania con gravi ferite.

Per uno dei due è stato necessario il trasferimento immediato in sala operatoria per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

L’incidente è accaduto questa notte. L’uomo che guidava la moto probabilmente ne ha perso il controllo. Non risultano altri mezzi coinvolti. Sul posto oltre ai sanitari del 118 i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.