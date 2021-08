A Forlimpopoli nuovo successo del gelatiere agropolese Antonio Baratta

Nuova affermazione per il gelatiere agropolese Antonio Baratta arrivato sul podio del concorso “Un gusto per Artusi, il gelato di Artusi200” che si è tenuto nei giorni scorsi a Forlimpopoli in Emilia Romagna.



Il concorso fa parte delle manifestazioni organizzate dal Comune di Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena, per celebrare il bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi, padre della cucina domestica italiana.



Con il gusto “Cilento in Bio” Antonio Baratta, in rappresentanza di Agripaestum, si è posizionato alle spalle del vincitore Sandro Rossi di Fano.



Ricetta tutta cilentana per il suo gelato: cacioricotta di capra al fico bianco sbucciato del Cilento con variegatura di melassa di fichi.



“E’ sempre un orgoglio e un onore portare la tradizione e i prodotti del Cilento in giro per l’Italia. Un’occasione preziosa per far conoscere il nostro territorio e professionalmente per continuare a confrontarsi con altre importanti realtà. Quella di Forlimpopoli è stata una bella esperienza nel nome tra l’altro di Pellegrino Artusi che ha segnato la storia della gastronomia italiana e del mangiare bene”, il commento di Antonio Baratta.



Al bando, patrocinato dall’Associazione Italiana Gelatieri, hanno partecipato i gelatieri artigianali che lavorano nel territorio italiano. Hanno dovuto elaborare e realizzare una ricetta originale di un gusto dedicato al Bicentenario utilizzando ingredienti naturali, biologici, senza grassi idrogenati e prodotti, laddove possibile, a km zero. Per la ricetta hanno potuto anche ispirarsi a quelle raccolte da Artusi (dalla 753 alla 775) del suo celebre manuale.

