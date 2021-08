Virtus Cilento: definito il nuovo organigramma societario

Nuovi annunci di giornata in casa Virtus Cilento, che ha definito infatti il suo organigramma societario per il prossimo anno. La squadra virtussina per la seconda stagione di fila sarà ai nastri di partenza del campionato regionale di Eccellenza ed ha fissato a riguardo un raduno per i più giovani da aggregare tra prima squadra e juniores.

Virtus Cilento: l’organigramma societario della prossima stagione

Nelle ore passate la Virtus Cilento ha reso noto quelle che saranno le cariche dirigenziali all’interno della società. Il ruolo di presidente sarà ricoperto da Domenico Angelo Cerbone mentre come vice presidente ci sarà Daniele Infante. Il segretario è Federico Castiello mentre come dirigenti presenti Mauro Greco e Anellina Iannuzzi. Il nuovo direttore generale sarà Emanuele Radano mentre il direttore sportivo: Giuseppe Iuliano. La carica di team manager è stata affidata a Gaetano Castiello mentre l’addetto alla pubblicità e al marketing: sarà Anellina Iannuzzi.. Il magazziniere, infine, sarà Angelo Giannoccaro.

Lunedi in programma uno stage per i giovani

La Virtus Cilento nei giorni scorsi ha reso noto che lunedì 9 agosto, alle ore 17:30 presso lo stadio “Ardisani” di Casal Velino, è in programma un raduno per gli under.. Presenti allo stage, rivolto ai nati tra il 2002 ed il e 2005, l’allenatore della prima squadra Mimmo Castiello con il suo staff tecnico.

Lo staff tecnico ufficializzato nei gironi scorsi

Nei giorni passati la Virtus Cilento ha comunicato di aver confermato sulla sua panchina il tecnico Domenico Castiello, al terzo anno alla guida della squadra che gioca le sue gare interne allo stadio “Ardisani” di Casal Velino. Diramato, poi, anche i componenti dello staff tecnico dei cilentani: Gianluigi Scarpa sarà il vice allenatore, con Antonio Franciullo come preparatore dei portieri mentre quello atletico sarà Espedito Cerbone. La carica di fisioterapista del club è affidata, invece, a Angelo Giordano.