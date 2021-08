Vaccini: dosi in vacanza, nuove date nel Cilento

Anche nei prossimi giorni e per tutta la settimana di ferragosto, per rendere ancora più agevole l’accesso ai vaccini da parte dei cittadini campani, l’ASL Napoli 1 Centro e l’ASL di Salerno – con il supporto di ANCI Campania – hanno deciso di raggiungere direttamente in vacanza i propri residenti che non hanno concluso il ciclo vaccinale o che vorranno sottoporsi alla prima dose.

L’iniziativa del Centro Mobile Vaccinale che questa settimana ha raggiunto Marina di Camerota, Palinuro, Acciaroli e Positano ha registrato una grande adesione dei cittadini residenti in Campania, arrivando a somministrare circa 2.000 dosi. Si andrà avanti per altre due settimane in varie località turistiche della Costiera Cilentana – dalle 18.00 alle 2.00 – con la somministrazione dei diversi vaccini disponibili, sia per la seconda dose che per la prima.

«L’obiettivo – spiegano Mario Iervolino e Ciro Verdoliva, rispettivamente direttori generali dell’ASL di Salerno e dell’ASL Napoli 1 Centro – è consolidare il concetto che il Sistema Sanitario Regionale garantisce tutte le possibili soluzioni anche per chi é in vacanza, favorendo così l’obiettivo di immunizzare quanto prima possibile la maggior parte dei cittadini residenti in Campania».

ANCI e i sindaci del territorio continuano a sostenere l’iniziativa con il necessario supporto logistico.

Le ulteriori tappe sono le seguenti: – martedì, 10 agosto 2021, Casal Velino – mercoledì, 11 agosto 2021, Acciaroli – giovedì, 12 agosto 2021, Santa Maria di Castellabate – mercoledì, 18 agosto 2021, Sapri – giovedì, 19 agosto 2021, Villammare – venerdì, 20 agosto 2021, Agropoli.