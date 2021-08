Turisti derubati dei loro bagagli sul Lungomare di Agropoli

AGROPOLI. Turisti erubati durante il viaggio per la loro meta di vacanza, dalla Costiera Amalfitana al Cilento. Sfortunata protagonista della vicenda una coppia che aveva scelto di fermarsi per qualche ora ad Agropoli, sul Lungomare.

Turisti derubati: i fatti

L’episodio è accaduto nei giorni scorsi. Sono gli stessi protagonisti della vicenda a raccontare pubblicamente quanto accaduto. «Abbiamo lasciato l’auto lungo la strada che dà sul mare, una via trafficata, scooter, auto, gente che corre e che cammina. Al ritorno, dopo circa 3 ore, il finestrino più piccolo era in frantumi e le mie valigie non c’erano più. Solo pensare a tutto quello che avevo dentro mi fa venire i brividi», racconta la turista derubata

«Premetto che non mi capita mai di lasciare nell’auto oggetti di valore, ma ieri, presa dal momento, dall’entusiasmo di scoprire nuovi posti, non ho pensato al peggio, mi sono fidata, mi sembrava un posto tranquillo – prosegue la malcapitata – Però, adesso mi chiedo, è normale che, in un paese come il nostro, sia necessario avere la malizia per qualsiasi cosa? È solo questo che sappiamo fare? A 26 anni di posti e di esperienze ne ho vissute, ma una cosa così non l’ho mai nemmeno immaginata. In pieno giorno, sotto gli occhi della gente».

Indagini in corso

Il caso è stato denunciato ai carabinieri ma come spesso accade vane sono le speranze di ritrovare la refurtiva. I turisti derubati non si danno pace.

Purtroppo, però, simili episodi non sono nuovi: da tempo i residenti rivolgono un appello alle autorità affinché garantiscano più controlli, anche attraverso telecamere. Fin ora, però, non si registrano interventi.