L’almanacco del 7 agosto 2021

E’ il 219° giorno dell’anno, 31ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 146 giorni.

Santi del giorno

San Donato d’Arezzo (Vescovo)

San Gaetano da Thiene (Sacerdote)

Santa Mafalda (Regina)

Etimologia

Gaetano, il nome è di origine etnica, deriva dal personale latino “Caietanus”, significante “abitante di Gaeta”, la città marittima dell’Italia Meridionale, che trae origine dalla virgiliana nutrice di Enea che lì morì. E’ diffuso soprattutto al Sud, grazie al culto per alcuni santi omonimi.

Proverbio del giorno

ll sol d’agosto, inganna la massara nell’orto.

Aforisma del giorno

Non leggo mai un libro prima di recensirlo: ispira così tanti pregiudizi. (Sydney Smith)

Accadde Oggi

1990 – Delitto di via Poma

1944 – Presentato Mark I

1955 – Prime radioline Sony

Sei nato oggi?

I nati il 7 agosto trovano un’attrazione irresistibile verso tutto ciò che è coperto o segreto. Di solito tale copertura si ritrova nel loro stesso comportamento, ma essi possono anche mostrare un evidente interesse per storie di misteri o di spionaggio, rompicapi e simili. Chi ha un orientamento più accademico o scientifico desidera magari imparare lingue straniere, penetrare nei misteri della storia o interpretare i misteri della natura. In genere queste persone non sono mai così felici come quando possono scoprire qualche “chicca” prima sconosciuta e magari rivelarla a un amico o a un collega. In un certo senso sono come detective, che cercano di portare alla luce la verità e di sfruttarla per scopi interessanti e, perché no, di lucro.

Celebrità nate in questo giorno

1975 – Charlize Theron

1956 – Gerry Scotti

1962 – Albertino

1960 – David Duchovny