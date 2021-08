Donazione del sangue: nuova giornata di raccolta straordinaria a Vallo

VALLO DELLA LUCANIA. Proseguono senza sosta le iniziative promosse dall’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento negli ospedali del territorio per favorire le donazioni di sangue. Dopo i riscontri positivi avvenuti nelle molteplici giornate organizzate per donare il sangue è stato pianifico un altro momento di raccolta straordinaria.

Emergenza sangue: l’appuntamento

L’appuntamento è domenica 8 agosto presso il centro trasfusionale dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove sarà possibile donare il sangue dalle ore 8:30 alle 13:00.

Inoltre, è possibile donare dal lunedì al sabato presso il centro trasfusionale.

L’importanza delle donazioni

In questo periodo di emergenza Covid l’attività dei volontari non si è mai fermata. Oltre al coronavirus, infatti, ci sono tante patologie che è necessario curare e spesso, proprio a causa della pandemia, la dotazione di sangue degli ospedali del territorio risulta ridotta.

Il sangue è un elemento essenziale per la vita, serve per affrontare le emergenze del pronto soccorso, della chirurgia d’urgenza, delle rianimazioni, delle terapie intensive, ma è molto importante e necessario soprattutto per i pazienti che devono periodicamente effettuare trasfusioni o che sono affetti da anemia.

“Io dono, fallo anche tu”, è il motto della giornata.