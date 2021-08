Cilento: nido e micronido “Il Calore delle coccole”: al via le iscrizioni

Aperte le iscrizioni al servizio nido e micronido “Il Nido – Il calore delle coccole”. E’ dedicato ai bambini di età compresa tra 6 e 36 mesi per il prossimo anno scolastico. Il servizio è promosso dal Piano di zona S7 favorendo attività di socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, l’acquisizione dell’autonomia, attraverso il gioco, le attivià laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

Il servizio sarà attivo presso i comuni di compentenza del Piano di Zona S7 ovvero: Albanella; Capaccio Paestum; Castel San Lorenzo; Controne;

Giungano; Ottati; Roccadaspide.

Il servizio di micro-nido sarà garantito dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e il sabato dalle 8 alle 13.

Previsto, su richiesta della famiglia interessata, il servizio di preaccoglienza dalle ore 7.30 alle 8 e il servizio di post-accoglienza dalle 16 alle 16.30 o dalle 13 alle 13.30 per il sabato.

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza, mediante compilazione e sottoscrizione del modulo di iscrizione disponibile presso:

Uffici Politiche Sociali dei Comuni dell’Ambito S07; Ufficio di Piano presso comune di Roccadaspide in via G. Giuliani n. 6; On line sul sito del comune di Roccadaspide – capofila Ambito S07 www.comune.roccadaspide.sa.it;

on line sul sito www.ambitos07.it.

REQUISITI

L’iscrizione per bambini/e residenti in altri comuni non appartenenti all’Ambito S07 è consentita, ma in tal caso i bambini non residenti saranno inseriti in coda alla graduatoria o in eventuali liste di attesa.

Per i/le bambini/e diversamente abili si dovrà acquisire certificazione rilasciata dall’ASL di competenza.