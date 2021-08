Capaccio, volontari in azione per ripulire il piazzale antistante la Madonna del Granato

Con l’avvicinarsi della tradizionale festività dell’Assunzione in Cielo di Maria, l’Associazione “Geo Trek Paestum” con i suoi soci in collaborazione con l’amministrazione comunale di Capaccio Paestum retta dal Sindaco Alfieri, l’ufficio Ambiente e la SARIM s.p.a. ha provveduto nella mattinata odierna alla rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti nel terreno antistante il Santuario della Madonna del Granato.

L’Associazione Geo Trek Paestum non è nuova in queste forme di attività di protezione ambientale anche durante le proprie attività escursionistiche e di manutenzione sentieri si distinguono per la raccolta dei rifiuti abbandonati. In particolare già nel settembre 2017 aveva provveduto alla pulizia dell’area antistante il Santuario rimuovendo rifiuti di vario genere frutto della maleducazione di alcuni frequentatori della zona.

Un’altra missione compiuta per i ragazzi dell’Associazione “Geo Trek Paestum” che con il presidente Giuseppe Gargano sono sempre in prima linea nelle attività di protezione e di educazione ambientale