Alfano, si punta a riqualificare la palestra della scuola

ALFANO. Il Comune di Alfano, retto dal sindaco Elena Anna Gerardo ha approvato il progetto di riqualificazione della palestra e dell’area esterna adibita ad uso didattico della scuola di via Roma.

Il progetto per la palestra della scuola

Quadro economico di spesa fissato per gli interventi stabilito in 340.000 euro di cui 231.850 per l’esecuzione dei lavori, il resto a disposizione dell’amministrazione per le spese tecniche ed il pagamento degli oneri previsti per legge.

Il finanziamento

L’istanza di finanziamento è stata presentata al bando del MIUR a cui possono partecipare tutti gli enti locali ricadenti nelle otto regioni del sud tra cui la Campania.

La strategia dell’amministrazione si interseca con il Patto educativo di Comunità sottoscritto tra l’Ente, l’istituto Comprensivo Don Antonio Lettieri di Rofrano e la Cooperativa sociale Yobel di Vallo della Lucania. Questo è stato siglato al fine di arginare lo spopolamento dei piccoli centri e quindi la conseguente chiusura degli istituti scolastici.