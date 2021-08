L’identità di un territorio: a Vallo incontro sul Masterplan Salerno Sud | VIDEO

VALLO DELLA LUCANIA. Un incontro sul Masterplan Salerno Sud. Una buona opportunità per tutto il territorio e per il Cilento.

Nonostante ancora ci sia l’emergenza Covid, il lavoro sul Masterplan non si ferma; per la rigenerazione e la valorizzazione del litorale Salerno Sud, con un lavoro di squadra da parte di sindaci e amministrazioni comunali. Se ne è discusso ieri a Vallo della Lucania.

All’incontro erano presenti il Sindaco di Vallo della Lucania Antonio Aloia, l’Onorevole Simone Valiante, il Presidente della Comunità montana Lambro Mingardo Bussento Vincenzo Speranza, il Vice Presidente alla Provincia di Salerno Carmelo Stanziola, il Coordinatore Regionale Anci piccoli comuni Stefano Pisani e il Vice Presidente della Campania Fulvio Bonavitacola.

