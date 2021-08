Francesca Pia D’Angelo: la cestista cilentana in Nazionale Under 20

Francesca Pia D’Angelo è una giocatrice di basket originaria di Roccadaspide. La cestista alta un metro e 82 centimetri è cresciuta nel settore giovanile della Polisportiva Basket Capaccio, per poi passare nel 2017 alla PB Battipaglia. L’ala, nata il 1 luglio 2001, si è poi legata alla Stella Azzurra Roma prima di giocare con le casacche delle emiliane dell’Academy Mirabello e della Meccanica Nova Vigarano e le piemontesi del Castelnuovo Scrivia.

Francesca Pia D’Angelo: l’esordio in Serie A e la maglia azzurra

La cilentana ha già esordito nella massima serie femminile con la Meccanica Nova con 19 presenze collezionate prima di passare in Serie A2 con il Castelnuovo Scrivia. L’esplosione dell’atleta l’ha portata a vestire anche la maglia dell’Italia Under 17 prima e Under 20 poi, come successo poche settimane fa nell’European Challenge svolto in Bulgaria. Per il talento di Roccadaspide tredici punti giunti nelle gare contro le pari età di Belgio, Germania, Lettonia, Croazia e Bulgaria che hanno visto le Azzurre sempre imbattute.

Francesca Pia D’Angelo

Le parole del sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano

“C’è un pezzo di Roccadaspide all’European Challenge di basket femminile, che si è svolto a Sofia, capitale della Bulgaria. Alla competizione, a cui ha partecipato anche la Nazionale italiana Under 20, conquistando il primo posto, era presente anche la giovanissima cestista Francesca Pia D’Angelo. Francesca, ala forte classe 2001, arriva da Fonte, e nel corso degli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nel mondo della pallacanestro nazionale, attraverso un percorso di crescita che l’ha vista passare anche per il settore giovanile del Basket Capaccio Paestum”.

I complimenti alla giovane cestita

“Intendo esprimere a nome mio personale e dell’intera Città di Roccadaspide tutto il compiacimento e le più vive congratulazioni alla nostra giovanissima Francesca Pia D’Angelo, di Fonte, per aver fatto parte della nazionale italiana Under 20 femminile di basket, nazionale che il mese scorso ha partecipato al torneo di pallacanestro European Challenge a Sofia, in Bulgaria, dove ha affrontato Bulgaria, Croazia, Belgio, Lettonia e Germania, vincendo tutte le partite”.

Francesca Pia D’Angelo

“La nostra bravissima Francesca, di soli 20 anni, è una delle più promettenti cestiste italiane, avendo già giocato in serie A1 con la squadra del Vigarano ed attualmente in forza al Castelnuovo Scrivia (Alessandria), squadra quest’ultima che milita nel campionato nazionale di serie A2. A Francesca i complimenti di tutti noi e gli auguri più affettuosi e cari di una carriera luminosa e piena di grandi soddisfazioni. In bocca al lupo Francesca, e forza Italia, l’Italia che vince nello sport e che ci rende tutti profondamente orgogliosi”.