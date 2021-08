Asili, scuole e centri polifunzionali: fondi per 18 comuni di Cilento e Diano

È stato firmato il decreto del Ministero dell’interno, con il quale vengono assegnati fondi per gli asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali. Lo stanziamento delle risorse arriva di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’istruzione e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Asili, scuole e centri polifunzionali: le opere

Le opere interesseranno messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

L’avviso pubblico era stato approvato con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’istruzione, del 22 marzo 2021.

I beneficiari

Finanziamenti sono andati a 18 comuni del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni:

Agropoli, 950mila euro – asilo di località Moio

Sant’Arsenio, 1,9 milioni – edificio piazza Domenico Pica

Salvitelle, 990mila euro – edificio località Chiuse

Torre Orsaia, 1,9 milioni di euro – edificio piazza Tripoldi

Vallo della Lucania, 3 milioni di euro – edificio piazza Vittorio Emanuele

Castelcivita, 2 milioni di euro – edificio piazza Mazzini

Casal Velino, 1,6 milioni di euro – edificio via Napoli

Gioi, 550 mila euro – edificio corso Umberto

Omignano, 1,5 milioni di euro – edificio via Lerro

Moio della Civitella, 200mila euro – edificio via Municipio

Sant’Angelo a Fasanella, 1,3 milioni – edificio piazza Marconi

Celle di Bulgheria 910mila euro – edificio via Canonico De Luca

Vibonati, 1,3milioni – edificio via della Repubblica

Felitto, 3milioni – edificio piazza Mercato

Perito, 850mila euro – edificio viale Europa

Cuccato Vetere, 354mila euro – edificio via Convento

Tortorella, 1,2milioni – edificio via Giuliani

Santa Marina 1,6milioni – edificio via Duomo