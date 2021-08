Agropoli, dopo le polemiche Coppola “riapre” il cineteatro

AGROPOLI. Ha atteso le polemiche innescate sui social da un comitato spontaneo che chiedeva lumi sul cineteatro il sindaco Adamo Coppola per fare chiarezza sulla questione. Questa mattina, con telecamere al seguito, il primo cittadino si è recato al “De Filippo”, chiuso da oltre un anno a causa della pandemia e tornato in possesso del Comune dopo la scadenza del contratto col precedente gestore.

Cineteatro di Agropoli: le polemiche

Quest’ultimo aveva chiesto la proroga dell’accordo di gestione della struttura, considerato che proprio a causa del covid il cineteatro non aveva potuto funzionare regolarmente

Proposta negata dall’amministrazione comunale che aveva invece scelto di gestire autonomamente la struttura.

Il caso cinteatro è stato anche oggetto di un ricorso al Tar. In attesa che i giudici si pronuncino Coppola, con tempismo e modi discutibili, ha voluto provare a chiarire la situazione.

«Siamo qui nel mese di agosto per cominciare una manutenzione del bene per poter programmare un momento di rinascita della struttura. La restituiremo alla città ancor più belle di prima e con iniziative aperte a tutti i cittadini e le associazioni locali in modo da riprendere il terreno perdute», le parole del primo cittadino.

Poi ha concluso: «La consegna delle chiavi è avvenuta e ciò ci consente di essere qui e cominciare a programma un futuro diverso per il cineteatro De Filippo».

Al sopralluogo hanno preso parte anche l’assessore Roberto Mutalipassi, il presidente del consiglio Massimo La Porta e il consigliere delegato alla cultura Franco Crispino.