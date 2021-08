Ad Ottati ritorna ritorna l’Etno Music Festival

OTTATI. Dal 9 al 10 agosto nel suggestivo sito del Santuario del Cardoneto ad Ottati ritorna l’OTTATI ETNOMUSIC FESTIVAL. Un evento che metterà d’accordo tutti i gusti poiché in sole due serate si esibiranno artisti dai diversi generi musicali.

L’edizione 2021 di uno degli eventi più amati dell’estate cilentana si aprirà con i Brema e i Crifiu. Si esibiranno durante la prima serata del festival, ossia il nove agosto. Tutti i concerti inizieranno alle ore 22:00, ma sin dal pomeriggio per le vie di Ottati si potrà respirare il clima di festa grazie alla Street Parade, la street band africana che, sia il nove che il dieci agosto, porterà nel centro storico di Ottati e per tutte le vie del paese musiche etniche e coinvolgenti.

Il dieci agosto sarà la volta della Compagnia Daltrocanto e di Roberto Billi che chiuderanno in bellezza l’Ottati EtnoMusic Festival. Anche quest’anno i concerti si svolgeranno in un luogo d’eccezione: località Cardoneto. Un sito di notevole importanza storica, a pochi minuti dal centro urbano di Ottati; immerso in una natura lussureggiante e in cui sorge l’omonimo e antico santuario. Presso l’area dedicata ai concerti di località Cardoneto sarà allestito, per entrambe le giornate del festival, il cosiddetto Villaggio Globale, ossia un vero e proprio piccolo villaggio presso cui si terranno workshop di danza africana, di djembe e percussioni arricchiti da aperitivi etnici e racconti di storie che arrivano da lontano, ma che è impossibile non sentire vicine.

L’Ottati EtnoMusic Festival rappresenterà, ancora una volta, un momento, non solo di festa e di musica, ma anche di condivisione e scambio culturale. Si terrà nel pieno rispetto delle normative anti contagio previste dal periodo.

“Si tratta di un’occasione di interscambio unica inserita all’interno di un evento a cui teniamo molto e che andrà ad arricchire ulteriormente l’estate ottatese” – ha affermato il Sindaco, Elio Guadagno, invitando tutti a partecipare. “Anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute al periodo, siamo riusciti ad organizzare al meglio l’Ottati EtnoMusic Festival e di questo siamo orgogliosi e felici poiché si tratta di un evento all’insegna della buona musica e della condivisione, un evento che vogliamo portare sempre più in alto”

Ha fatto sapere il vicesindaco, Martino Luongo da sempre in prima linea per quanto riguarda l’organizzazione e la promozione degli eventi artistici del comune.

E’ possibile trovare tutte le informazioni riguardo all’Ottati EtnoMusic Festival contattando il vicesindaco, Martino Luongo al numero: 3285391868. Ulteriori informazioni riguardo al workshop di danza africana si potranno ricevere contattando l’organizzatrice, Talia al numero: 3284292316.

Biografie delle band e degli artisti: I BREMA sono una giovanissima band della provincia di Macerata, che presenta un energico e travolgente spettacolo folk-rock arricchito da importanti e significativi testi​Fin da subito hanno un forte impatto nella scena locale, suonando in tantissimi e prestigiosi contesti in gran parte nel centro Italia​Nel 2017 esce il loro primo lavoro discografico, auto-prodotto, “Nessun Dove” un viaggio nella loro visione del mondo, della vita, dell’amore, della rabbia e della speranza: “Nessun dove è un posto fantastico ed immaginario, ognuno di noi ne ha uno questo è semplicemente il nostro”.

I Brema sono: ​Tobias Giacomazzi: voce, chitarra acustica, timpano, ​Michele Grottesi: chitarra elettrica, chitarra acustica, cori​ Giacomo Diamantini: batteria, xilofono, cori I CRIFIU: sono una delle band migliori che il Salento sta esportando in tutta Italia e oltre i suoi confini grazie ad una originale identità sonora (un incontro tra pop, rock, elettronica, world music e melodie mediterranee) e un potente impatto scenico nei concerti dal vivo, in grado di raccogliere un sempre più numeroso pubblico.​La band è formata da Andrea Pasca (voce), Luigi De Pauli (chitarre e synth), Sandro De Pauli (fiati e programmazioni), Enrico Quirino (batteria acustica ed elettronica) e Marco Afrune (basso elettrico).

La band è inserita, insieme ad artisti internazionali come Manu Chao, nel palinsesto radio dell’artista londiense Dj Scratchy, artista alle prese con il tour mondiale di Gogol Bordello e già collaboratore di Clash, Joe Strummer e Pogues e vanta numerose collaborazioni con artisti nazionali ed internazionali, condividendo palco e retropalco con artisti come Asian Dub Foundation, Mannarino, Caparezza, Vinicio Capossela, Max Gazzè, Massilia Sound System, Modena City Ramblers, Sud Sound System, Il Teatro degli Orrori, Fabri Fibra e tanti altri. La COMPAGNIA.

DALTROCANTO: Da più di 10 anni sulle strade della musica alla ricerca dell’incontro tra i suoni della nostra terra e la musica d’autore, tra gli strumenti tradizionali e quelli di oggi, di un suono antico da rendere attuale.

Più di 10 anni di viaggi dentro e fuori dai confini nazionali; dalla Sicilia al Friuli, dalla Germania al palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra, dal Teatro Mediterraneo di Napoli allo Storchi di Modena.

Più di 10 anni di incontri e collaborazioni stupende con artisti come Alexian Santino Spinelli, Alberto Bertoli, Roberto Billi, Marino Severini, Cisco Bellotti, Paolo Simonazzi e tanti altri.

Più di 10 anni raccontati in 4 lavori discografici e qualche videoclip lungo una strada che sembra ben lontana dall’essere conclusa! La Compagnia Daltrocanto è formata da: Antonio Giordano voce, zampogne, bouzouki greco, chitarra battente; Bruno Mauro chitarra classica, bouzouki irlandese; Imma Barbarulo voce; Flavio Giordano basso elettrico; Viviana Ulisse violino, viola; Francesco Fasanaro batteria e percussioni; Morena Saracco danze; Carlo Del Galdo danze; Roberta Verderame danze. ROBERTO BILLI: è un cantautore folk rock.

​È stato il fondatore e voce storica de “I ratti della Sabina” per cui ha composto la maggior parte dei brani che hanno caratterizzato il successo della band come “Il funambolo”, “La tarantella del serpente”, “Lo scemo del villaggio”, “La morale dei briganti”, “Circobirò” e tanti altri.​Dal 2010, anno in cui si è interrotta l’attività della band, ha intrapreso la strada da solista realizzando lungo il percorso tre dischi “Diario di un equilibrista”, “Modernamente démodé” e “Perle d’insaggezza”. Grazie a questi lavori ha messo in scena centinaia di concerti in tutta Italia e diversi spettacoli di teatro canzone.

Attualmente sta lavorando al nuovo album dal titolo ancora segreto che uscirà in autunno 2021 e sia in studio che live utilizza la medesima formazione:​Roberto Billi: Voce, chitarra acustica, flauto e armonica​Giorgio De Toma: Violino​Giovanni Di Folco: Fisarmonica​Giulio Scipioni: Chitarra acustica, elettrica e mandolino​Manlio Torroni: Chitarra elettrica, acustica e banjo​Giacomo Chiaretti: Basso elettrico e Contrabbasso​Enrico Brunori: Batteria e Percussioni

Scheduled Attualità Cilento Eventi Ottati, Salerno, Campania, Italia Map