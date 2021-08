Sprint sui vaccini a Palinuro: 500 dosi nell’open day notturno

CENTOLA. Positiva anche la seconda tappa degli open day notturni per somministrare i vaccini. L’iniziativa promossa dall’Asl Salerno è stata organizzata martedì a Marina di Camerota e ieri a Palinuro. Un modo per velocizzare la campagna vaccinale e somministrare prime o seconde dosi anche a quanti sono in vacanza.

Vaccini a Palinuro, l’open day

Già dalle 17 ieri pomeriggio tante persone hanno scelto di mettersi in fila per il vaccino. Presenti anche diversi operatori turistici e tanti residenti e turisti che necessitavano della seconda dose.

Il bilancio

L’unità mobile della Regione Campania presso il Saut di Palinuro ha registrato numeri importanti: circa 500 somministrazioni

Tutto si è svolto nella più completa sicurezza grazie anche alla collaborazione dei gruppi di protezione civile Menaica e Lucano insieme alle guardie ambientali. Sul posto anche la polizia municipale, coordinata dal comandante Giuseppe Corsaro.

Oggi terza tappa degli open day notturni. Appuntamento dalle 18 ad Acciaroli.