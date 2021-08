Palinuro: perde il controllo dell’auto e precipita in una scarpata

CENTOLA. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la SS447 a Palinuro. Un uomo a bordo di una Nissan, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada e dopo aver sfondato il guard rail è precipitato giù in una scarpata finendo la sua corsa nei pressi di alcune abitazioni. Un volo di quasi 20 metri.

Per fortuna, però, l’automobilista è rimasto illeso. Sul posto le forze dell’ordine e il personale del 118. Presente anche un’ambulanza del Saut di Palinuro.

I sanitari si sono sincerati delle condizioni dell’uomo che per fortuna non ha riportato gravi ferite. Da comprendere la dinamica del sinistro.