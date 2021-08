Nuova postazione del 118 ad Omignano: diversi gli interventi salvavita

OMIGNANO. Attiva da meno di un mese la postazione del 118 di Omignano Scalo si sta rivelando determinante per salvare delle vite in pericolo. Numerosi sono stati gli interventi eseguiti, più o meno importanti. L’ultimo proprio questa settimana quando un 57enne del posto ha avvertito un improvviso malore.

L’importanza della postazione del 118 di Omignano Scalo

Un arresto cardiaco che non gli avrebbe lasciato scampo se non fosse per la repentinità dei soccorsi. A confermarlo gli stessi sanitari del “San Luca” di Vallo della Lucania, la struttura sanitaria dove il malcapitato è stato trasferito. “Non ci fosse stata l’ambulanza probabilmente il paziente non ce l’avrebbe fatta”. Queste le parole del personale.

Tutto ciò conferma quanto sia importante, soprattutto per talune patologie, intervenire in tempi brevi. La postazione del 118 di Omignano Scalo ha assunto ormai una funzione determinante non solo per la comunità omignanese ma anche per i vicini comuni di Lustra, Salento, Sessa Cilento e Stella Cilento, insomma l’area del Monte Stella.

L’iter per ottenere l’ambulanza

Era il 2010 quando iniziò l’iter per ottenere l’attivazione della postazione del 118; ci sono voluti anni affinché l’ambulanza iniziasse il suo servizio sul territorio. Per ora è garantito unicamente per la stagione estiva (fino al 31 agosto).

Successivamente dovrà essere espletata la gara d’appalto per una postazione fissa del 118. La speranza dei cittadini del comprensorio è che l’ambulanza continui ad operare e, di fatto, continui a salvare vite.