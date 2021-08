I vantaggi di un camper

Quando il caldo e l’umidità del centro urbano diventano soffocanti, molte famiglie decidono di spostarsi verso mete balneari o montane per ritrovare pace e serenità. Genitori e figli hanno bisogno di respirare la dolce brezza marina, un vero toccasana per la mente e per il corpo, di fare un bagno nel mare cristallino e di vivere tante nuove esperienze. Sogni stupendi che spesso rischiano di essere abbandonati per una serie di problematiche legate magari al trasporto dei bagagli oppure ai costi per il pernottamento in una struttura. Negli ultimi anni, da nord a sud, si stanno intensificando soluzioni alternative che prevedono l’acquisto oppure il noleggio di un camper. Il mezzo in questione è ideale nell’offrire lo spazio e il comfort necessario per tutta la durata del viaggio, basta scegliere il giusto modello, comei camper Laika, marchio d’eccellenza del settore. Il risultato finale sarà la trasformazione del mezzo di trasporto in una vera e propria casa per le vacanze estive o invernali. I camperisti abituali, nelle interviste e nei sondaggi, parlano sempre di una forte riduzione dei costi riconducibili al pernottamento, della libertà di spostarsi da un punto all’altro della costa e della gioia di condividere la vacanza con altri amanti delle case su strada.

La scelta del camper con l’ausilio di un consulente esperto

Prima di procedere all’acquisto o al noleggio del camper, occorre compiere una scelta razionale con l’ausilio di un consulente esperto che sappia tener conto del numero e delle esigenze di ogni singolo membro della famiglia. Una fase di fondamentale importanza, se si vuole evitare il grosso rischio di ritrovarsi poi con un qualcosa di inadeguato rispetto alla situazione concreta. In genere, i rivenditori autorizzati presentano ai futuri clienti una vasta gamma di veicoli che possono essere raggruppati per la potenza, per la capacità di carico oppure per le dimensioni. Per fini promozionali, sono impiegati siti web ottimizzati con foto e video ma anche pagine finemente curate sui principali social media. I camper che possono essere acquistati o noleggiati si dividono in furgonati, semintegrali, semintegrali basculanti e motorhome. Chi ha intenzione di risparmiare sul prezzo finale, può fare affidamento sull’usato garantito oppure su veicoli rimessi a nuovo da un gruppo di meccanici qualificati.

Le caratteristiche di un furgonato e il prezzo

Il furgone camperizzato o lamierato rappresenta l’ultima tendenza nel settore delle case su ruote. Un’affermazione confermata dai dati statistici recenti e dal crescente numero di richieste su tutto il territorio nazionale. Tra i punti di forza di questo genere di camper, ci sono sicuramente le dimensioni compatte, derivanti dall’essere un unico corpo con il veicolo guida, e la movibilità tipica di una monovolume. Talmente facile da guidare e da parcheggiare nelle aree di sosta che lo Stato italiano ha scelto di non imporre l’acquisizione di una speciale patente di guida. Una soluzione pensata per chi ama un turismo itinerante, all’insegna dell’avventura e del divertimento continuo. Il costo complessivo di quest’autovettura si aggira intorno ai 45000 euro per un modello base, pronto ad accogliere una famiglia di 4 persone. Non può mancare lo spirito di adattamento e la propensione a condividere gli spazi interni.