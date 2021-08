Sempre più VIP scelgono il Cilento per le vacanze, tappa da “Umami” per la iena Giulio Golia

Il Cilento è la meta preferita per tanti personaggi del mondo dello spettacolo che scelgono le acque cristalline e i panorami mozzafiato per godersi il meritato relax.

E’ la volta della “iena” Giulio Golia che ha deciso di concedersi dei giorni, in totale relax, nel Cilento, facendo tappa ad Acciaroli, come testimoniano le sue IG story su Instagram, dove esalta le bellezza cilentane.

Nato a Torre Annunziata, Golia è molto legato alla Campania e al Cilento, infatti quando può, corre a ricaricarsi tra la pace, la musica della natura e il blu del mare. Ieri sera, poi, la sorpresa anche ad Agropoli, quando è arrivato in città, raggiungendo il bellissimo ristorante “UMAMI”.

Scelto da tanti personaggi dello spettacolo, Umami, crea il giusto mix tra eccellenza e bellezze naturali che fanno da cornice al cibo eccellente, cucinato dalle mani sapienti di chef specializzati nel settore; regalando ai tanti ospiti che scelgono di farsi travolgere dalle sensazioni che solo Umami riesce a dare, qualità e drink al calar del sole.

Anche Golia è rimasto affascinato dalla struttura con un panorama a picco sul Porto Turistico. La sua presenza. inoltre, non è passata inosservata in città, infatti, in tanti, lo hanno riconosciuto e lui ha regalato sorrisi e selfie.

Tappa nel Cilento anche per l’altra Iena Filippo Roma che ha invece scelto Palinuro per un po’ di relax. Auguriamo una buona vacanza.