Coppa Italia 2021-2022: gare in chiaro in tv, in campo anche la Salernitana

Mancano poco più di due settimane allo start della nuova stagione per le squadre di Serie A e della Serie B. La nuova annata sportiva 2021-2022 per tanti club della cadetteria e della massima serie vedrà però la prima ufficiale in Coppa Italia. La manifestazione ad eliminazione diretta, con finale in programma mercoledì 11 maggio 2022, sarà trasmessa dalla reti Mediaset. La stessa emittente, in accordo con la Lega A e B, ha reso noto il palinsesto televisivo che consentirà di vedere in chiaro tutte le gare. In campo scenderà anche la Salernitana di Fabrizio Castori, che in caso di passaggio del turno beccherebbe la vincente tra Genoa- Sud Tirol o Perugia nei sedicesimi il 15 dicembre.

Coppa Italia 2021-2022: nel week-end il via

Nella Coppa Italia di quest’anno, come di consueto, partiranno dai quarti di finale, il 12 gennaio, le migliori otto della passata Serie A: Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio, Roma e Sassuolo. Tutte le altre squadre di Serie A e B scenderanno in campo dai trentaduesimi di finale, eccezion fatta per quattro squadre promosse dalla Serie C. Si parte infatti con Como–Catanzaro sabato 7 alle 19:00 mentre domenica ci saranno Ternana–Avellino alle 18:30, Perugia–Sudtirol alle 19:00, Padova–Alessandria alle 20:30.

Le squadre di Serie A in campo la prossima settimana

Da venerdi 13 a lunedi 16 scattano i trentaduesimi di finale. Quattro le gare al giorno trasmesse dalle reti Mediaset su Canel 20 ed Italia 1. Queste le gare in programma.

Le gare in chiaro su Canale 20

Su Canale 20 alle ore 17:45: venerdi Pordenone-Spezia, sabato Benevento-Spal, domenica Empoli-Vicenza e lunedi Crotone-Brescia.

Sempre su Canale 20 alle 20:45: venerdi Udinese-Ascoli, sabato Verona- Como o Catanzaro, domenica Venezia-Frosinone e lunedi Salernitana-Reggina.

La partite in chiaro su Italia 1

Su Italia 1 alle 18:00: venerdi Genoa- Perugio o Sud Tirol, sabato Cittadella-Monza, domenica Parma-Lecce e lunedi Bologna- Ternana o Avellino.

Sempre su Italia 1 alle 21:00 venerdi Fiorentina-Cosenza, sabato Cagliari-Pisa, domenica Torino-Cremonese e lunedi Sampdoria- Padova-Alessandria.