Win for Life regala 14mila euro a Capaccio Paestum

Sorride Capaccio Paestum per una discreta vincita ottenuta nel concorso Win For Life Classico. Lo scorso Sabato 31 Luglio, infatti, un fortunato giocatore ha centrato un ’10’ con una giocata Quick Pick da 2 euro giocata nel Tabacchi Tassone sulla Strada Statale 18 Località Ponte Barizzo 29.

Win For Life a Capaccio Paestum: la vincita

Il montepremi ammonta a 14.681,75 euro. La combinazione vincente è stata la seguente: 3 4 6 11 12 13 14 16 18 19. Numerone: 11. Il concorso, con tutte le sue modalità di gioco, ha distribuito fino ad oggi 463 rendite.

Il gioco

Win for Life Classico mette in palio un primo premio che dura nel tempo: fino a 3.000€ al mese per 20 anni.

Per giocare basta scegliere 10 numeri su 20 nel primo pannello e un numero su 20 nel pannello del numerone.

Se indovini 10 o zero numeri più il numerone ti aggiudichi fino a 3 mila euro al mese per 20 anni e il premio di prima categoria, pari a circa 10.000€*.

Per tentare la fortuna basta 1€.

Non c’è un orario preciso per giocare a Vinci per la vita – Win for Life Classico, c’è un estrazione ogni ora. Il primo concorso è alle 7.00, con apertura del gioco alle 6.00. Alla sera, invece, l’ultima estrazione delle 23.00 è a prova di ritardatario.