Mediterraneo Video Festival, 12 film in lizza

12 sono i film in competizione tra lungometraggi e cortometraggi che parteciperanno alla 24° edizione del Mediterraneo Video Festival in lizza per il premio della giuria al miglior documentario.

Numerosi gli iscritti provenienti dalle aree del Mediterraneo e non solo, tra gli altri Spagna, Marocco, Francia, Argentina, Israele e Italia.

Il festival si svolgerà dal 8 al 12 Settembre 2021. Sede ufficiale del festival Ascea .

Lungometraggi

Transumanze di Andrea Mura, Italia El Laberinto de las Lunas di Lucrecia Mastrangelo, Argentina In prima linea di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso, Italia El manà del Cielo di Laura Rodriguez Morales, Spagna To the Hiding Place di Alexis Jacquand, Francia Glauber Claro di Cesar Meneghetti, Italia Cortometraggi Our lady’s peace di Vladimir Perovic, Montenegro 37° parallelo di Alberto Castiglione, Italia Eki.librio di Marga Gutiérrez, Spagna Mi vida después del fuego di Beatriz del Caz e María José Rochina, Spagna La calle tiene magia di Gerardo Yllera e Flávio Sousa, Spagna Anima Animae Animam, di José (Putxa) Puchades Martínez e Julieta Gasroc, Spagna.

