L’almanacco del 3 agosto 2021

E’ il 215° giorno dell’anno, 31ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 150 giorni.

Santi del giorno

Santa Lidia di Tiatira (Testimone)

San Nicodemo (Membro del Sinedrio)

Sant’Aspreno di Napoli (Vescovo)

Etimologia

Lidia, il nome, molto diffuso tra i romani, come attesta la celebre ode oraziana dedicata ad una sconosciuta Lydia, deriva dal greco “Lydia” “donna proveniente dalla Lidia”, regione dell’Asia Minore. Bella, elegante, donna di mondo, ambiziosa, avanza nella vita sociale cercando conferme alla interiore insicurezza. I suoi sorrisi sono rari e preziosi. Preferisce essere tradita piuttosto che tradire, e spesso chiude un occhio sulle manchevolezze di un partner che vuole allegro, giovanile e ridanciano.

Proverbio del giorno

Fango di maggio, spighe d’agosto.

Aforisma del giorno

Svilupparsi, agire, vivere secondo la legge di vita, è il primo, anzi l’unico vostro Dovere. (G. Mazzini)

Accadde Oggi

1778 – Inaugurata la Scala di Milano

1975 – Nasce il videogioco domestico

1958 – Primo viaggio sotto il Polo Nord

Sei nato oggi?

Sei riflessivo, contemplativo, calmo e prudente. Puoi apparire debole ed apatico, ma in realtà lavori con tenacia e pazienza per realizzare ciò che ti sta a cuore e, con i tuoi tempi, puoi arrivare ovunque. In amore riuscirai a costruire quel rapporto sincero e stabile cui da sempre aspiri.

Celebrità nate in questo giorno

1963 – James Hetfield

1967 – Skin

Scomparsi oggi

2004 – Henri Cartier-Bresson

1924 – Joseph Conrad