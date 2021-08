Oroscopo: Acquario, avete molte cose da farvi perdonare dal partner

Ariete – In un affare delicato un accordo si può ancora raggiungere ma dovete giocare d’astuzia. Rapporti meno tesi in amore.

Toro – Per il momento nel lavoro vi conviene studiare attentamente la situazione e gestire la routine. Il vostro cuore presto sarà impegnato

Gemelli – Non abbiate paura di rischiare negli affari: siete molto preparati e avete un gran fiuto. In amore le cose vanno migliorando sensibilmente

Cancro – Vi attendono momenti difficili nel lavoro: con la vostra esperienza sarete in grado di superarli al meglio. In amore state mettendo tutto in discussione.

Leone – Evitate incomprensioni o malintesi con i vostri collaboratori: rischiate di perdere solo tempo. Scegliete meglio la compagnia.

Vergine – Il periodo professionale che state attraversando getterà le basi della vostra carriera. La situazione affettiva va chiarendosi.

Bilancia – Dovete imparare a fare una selezione degli impegni professionali da prendere: non potete fare tutto. In amore imparate a dire di no.

Scorpione – Siete pieni di energie e di grinta: risucirete ad affrontare anche ostacoli difficili nel lavoro. In amore siete sulla strada giusta

Sagittario – Cercate di mettere bene a fuoco i problemi prima di prendere qualsiasi iniziativa di lavoro. In amore una conquista difficile, ma non impossibile

Capricorno – Non potete agire senza avere già in mente un preciso obiettivo professionale: rischiate un buco nell’acqua. Tira e molla continuo in amore.

Acquario – I vostri progetti di lavoro sono troppo ambiziosi e non possono decollare in questo momento. Avete parecchio da farvi perdonare dal partner.

Pesci – Se siete disposti a battere strade nuove nel lavoro potrete ampliare la vostra sfera di influenza. In amore siete troppo esigenti.