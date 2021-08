Laureana Cilento: la storia di un piccolo guerriero di nome Salvatore Benedetto | VIDEO

LAUREANA CILENTO. A volte la vita ci mette dinanzi a delle scelte difficili e coraggiose, trovarsi ad un bivio non è mai semplice, soprattutto se a dover prendere una decisione importante è una giovane ragazza di 24 anni.

La storia di Rosa Marino, giovane ragazza che vive a Laureana Cilento, inizia ad Ottobre 2020. Tutto ha inizio quando, durante il quarto mese di gravidanza, lei e il marito, si recano dal ginecologo per scoprire il sesso del loro bambino, lì l’amara scoperta.

Qualcosa non va come dovrebbe, le dicono di recarsi, d’urgenza, a Napoli; arriva la diagnosi: Ernia Diaframmatica congenita. Tutti le consigliano di interrompere la gravidanza, “troppa sofferenza per una ragazza così giovane come te”, dicono; ma Rosa è forte, si affida alla fede e alle preghiere e decide di far nascere il suo bambino che oggi ha 4 mesi e porta il nome di Salvatore Benedetto. I medici che lo hanno operato a soli due giorni dalla nascita, lo hanno definito un piccolo guerriero, con tanta forza di vivere. Rosa, il suo bambino, inoltre, saranno ricevuti da Papa Francesco in un’udienza semi privata l’8 settembre in Vaticano, per una benedizione.

Una storia emozionante e a lieto fine che ci fa capire quanto sia importante, nella vita, non arrendersi mai.

