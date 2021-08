Contagi in aumento nel salernitano. Trend migliore rispetto al dato nazionale

Contagi in aumento in tutta Italia ed anche il comprensorio salernitano non è indenne da questa risalita della curva. Effetto della variante Delta del covid che continua a diffondersi.

Contagi in aumento: i numeri

C’è però un dato positivo. In provincia di Salerno, infatti, sono stati registrati 371 contagi nell’ultima settimana, un numero che però risulta più basso rispetto alla tendenza segnalata nel resto d’Italia.

Contagi in aumento, quindi, ma che al momento non preoccupa soprattutto perché non c’è al momento pressione sui posti letto. L’attenzione, però, resta alta: simili numeri non si registravano dal maggio scorso.