Altavilla, al via la seconda edizione di MuroRoot

MuroRoot è un appuntamento estivo che si inserisce nell’ambito delle attività dell’APS “U fuoc r Sant’Antuono”, da sempre impegnata nella promozione del territorio, attraverso l’arte, la musica e la gastronomia.

L’evento si svolgerà presso il Parco naturale La Foresta, che per l’occasione diventerà il suggestivo palco di una poliedrica rassegna musicale di artisti, con generi che spaziano dal rap, al rock e all’elettronica, per arrivare al cantautorato. In programma, poi, una serata di cinema all’aperto per grandi e piccini, proiezioni di contenuti video a carattere educativo/culturale e nel gran finale il ritorno della Caccia al Focus, con tante novità.

“Vivere i luoghi comuni è il modo più efficace per restituire vita agli stessi, e quest’evento sul piano sociale creerà occasioni in questa ottica, attraverso attività di sensibilizzazione che mirano alla partecipazione dei cittadini, afferma Enrica Adami, Social Media Manager dell’Associazione, proveremo insieme a riscoprire la leggerezza della vita dopo il periodo di lockdown, con eventi ludici, musicali e di intrattenimento”.

Il file rouge che unisce l’ispirazione all’azione in tutta la manifestazione è la cultura, attraverso un percorso che attraversa storia, sapori, natura e paesaggi del nostro territorio, partendo dalle proprie radici. “Il nome MuroRoot vuole essere identitario e originale”, continua Enrica. Composto da Muro e Root (radice in inglese) richiama, infatti, uno dei luoghi più caratteristici del centro storico altavillese ( ‘o mur rutt, per la breccia aperta da Federico II, che nell’aprile del 1246 distrusse il paese, e denominato poi Via Porta Nova, in virtù della nuova porta di accesso qui costruita).

Ecco il Programma nel dettaglio:

02/08 Lui Grella – SPACCA IL SILENZIO!

03/08 Stilex

04/08 Jam Session

05/08 Martino Adriani e Antunzmask

06/08 Le Prat e Lucio Auciello

07/08 SLY & the Stubborn e @Disagio

08/08 Little Wrangatae 99paranoie

09/08 Jamila e WALE Officialpage

10/08 Pietro Walter Di Bello e Daniele Asmilefromgodzilla

11/08 Movie- tt’ : Serata Cinema

12/08 La Maschera di Pierrot

13/08 Caccia al Focus e Giochi a Squadre + DjSet Atomic_Tiso Gianluca Tiso

Inizio concerti: ore 21:00

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti- Covid. Non è prevista prenotazione, ma gli ingressi saranno limitati alla capienza massima del Parco naturale La Foresta

Scheduled Cilento Eventi Altavilla Silentina, Salerno, Campania, 84045, Italia Map