A Vallo della Lucania una lezione – spettacolo sulla felicità

La Felicità è di casa nel Comune di Vallo della Lucania. Appuntamento il 3 agosto 2021 in piazzetta Pinto. Nell’ambito dell’evento “Fest_Med suoni e ritmi del mediterraneo” IV edizione, si terrà “Oggi contatto la felicità” un format ideato dall’associazione di promozione sociale Festival della FilosoIa in Magna Grecia.

La mission dell’associazione FFMG è la valorizzazione dei luoghi e della persona nell’incessante e propositivo desiderio di conoscenza. “Oggi contatto la Felicità” è una lezione spettacolo, un viaggio di consapevolezza, per sperimentare insieme al pubblico la condivisione di percorsi alla ricerca della felicità.

La filosofia è arte di vivere è l’arte per far star bene il proprio daimon, la voce interiore, ciò per cui siamo venuti al mondo. Per questo i greci parlavano di eudaimonia. I precetti dei Maestri: Parmenide, Epicuro ci indicano, ancora oggi, “la giusta via” per essere felici. “Conosci te stesso” è il monito che l’oracolo di Del? ancora oggi impone a ciascuno di noi. Fare filosofia è un’esperienza emotiva e di conoscenza che attiva un processo di ben-essere. Alla luce anche delle epocali trasformazioni avvenute negli ultimi anni nella relazione con sé e con il mondo.

Gli esercizi filosofici già praticati nelle antiche scuole, saranno narrati e commentati da attori ed interpreti, con interventi musicali.

Previsto anche un collegamento online con lo scrittore Maurizio de Giovanni che illustrerà la sua idea di felicità nel romanzo “Una sirena a settembre”

Ore 19.30 Saluti Istituzionali

Ore 19.45 Presentazione percorso Giuseppina Russo Ore 20.00 Armonie musicali con Giuliana Auletta

Ore 20.10 Lezione di Felicità con la scuola eleatica con Annalisa Di Nuzzo Intervento attoriale: Danilo Piscopo

Ore 20.30 La felicità per Maurizio de Giovanni

Ore 21.00 Lezione di Felicità con la scuola epicurea a cura di Salvatore Ferrara Intervento attoriale: Noemi Perfetto

Ore 21.30 Restituzione e confronto con il pubblico