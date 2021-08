Un incendio di vaste proporzioni si è diffuso nella tarda mattinata ad Ascea in località Pian del Pero, nella frazione Santa Maria. Il fuoco si è fatto spazio tra la vegetazione distruggendo ettari di macchia mediterranea.

Alimentate dal vento le fiamme stanno risalendo la collina. In zona sono presenti anche alcune abitazioni e strutture ricettive, attualmente non in pericolo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e quelle antincendio della comunità montana.