Polisportiva Basket Sala Consilina: grandi movimenti per la squadra di coach Paternoster

Una settimana molto movimentata in casa salese cara al tecnico Paternoster, con il mercato protagonista. In primis gli annunci del playmaker argentino Alvaro Merlo seguito dal pivot montenegrino Bozo Misolic. Poi il rinnovo con è la guardia, Taylor Garcia, una conferma che era nell’aria. Giocatore che da spettacolo sul parquet tra giocate e performance. Il “Sergente” Garcia è pronto ad affrontare una nuova stagione.

Insieme a Garcia, il rinnovo arriva anche da parte di Amadou Mbaye, ala. Sarà il suo terzo anno consecutivo in biancazzurro. Un giocatore che ha sempre lavorato sodo, mettendosi in gioco in qualsiasi momento.

I nuovi arrivi alla Polisportiva Basket di Sala Consilina sono due: Mattia Gangale, ala piccola, classe ’00. Lo scorso anno ha disputato una buona stagione con i Libertas Montale nella C Gold Toscana. Infine Tommaso Mezzacapo, guardia, classe ’01, in arrivo dal Basket Golfo Piombino, esperienza in Serie B.