L’almanacco dell’1 agosto 2021

E’ il 213° giorno dell’anno, 30ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 152 giorni.

Santi del giorno

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

San Buono (Martire)

San Rubil (Ruben, Monaco)

Sant’Eleazar (Scriba e Martire)

Santi Maccabei, Sette fratelli (Martiri)

Etimologia

Alfonso, derivante dal tedesco antico, si compone dei termini “ala”, “tutto”, e “funza”, “valoroso”, uniti nel significato di “estremamente coraggioso, audace”. Gode di una buona diffusione anche oggi, specie nel Sud Italia, grazie alla devozione per Sant’Alfonso Maria de Liguori.

Proverbio del giorno

Agosto ci matura il grano e il mosto.

Aforisma del giorno

Gesù, ti voglio bene assai… è inutile che te lo ripeta, ti voglio bene, Amore, Amore! Tu solo!… A te solo lode… (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi

1907 – Nasce lo scoutismo

1981 – Debutta MTV

1291 – Nasce la Confederazione Elvetica

Sei nato oggi?

Sei buono, forte e generoso; nell’affermare ciò in cui credi, il tuo coraggio non conosce limiti. Nella vita dovrai lottare molto, ma la tua forza interiore e la purezza dei tuoi ideali ti permetteranno di superare tutti gli ostacoli. Sii sempre coerente: sarai felice in amore e soddisfatto nel lavoro.

Celebrità nate in questo giorno

1942 – Giancarlo Giannini

1942 – Adriano Sofri

1936 – Yves Saint Laurent

1819 – Herman Melville