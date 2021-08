Elezioni nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni: accordo sulla data

Dovrebbero svolgersi domenica 3 ottobre 2021 le elezioni amministrative, che nella provincia salernitana interesseranno ben quaranta comuni. Sulla data della chiamata al voto spingeva, secondo le indiscrezioni, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese: il centrosinistra, soprattutto il PD, propendeva per l’anticipo dell’election day (per non incorrere ad una possibile nuova ondata pandemica), ipotesi però che ha suscitato la contrarietà della Lega.

Il 3 ottobre quindi è stata considerata una scelta di mediazione.

Ecco i comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che andranno al voto in questa tornata elettorale, in tutto ben 24, tra parentesi i nomi dei sindaci uscenti:

Altavilla Silentina (Antonio Marra)

Cannalonga (Carmine Laurito)

Castel San Lorenzo (Giuseppe Scorza)

Castellabate (Luisa Maiuri facente funzioni)

Ceraso (Gennaro Maione)

Controne (Ettore Poti)

Corleto Monforte (Antonio Sicilia)

Moio della Civitella (Enrico Gnarra)

Monte San Giacomo (Raffaele Accetta)

Monteforte Cilento (Antonio Manzi)

Montesano sulla Marcellana (Giuseppe Rinaldi)

Ogliastro Cilento (Michele Apolito)

Orria (Mauro Inverso)

Padula (Paolo Imparato)

Perdifumo (Vincenzo Paolillo)

Pollica (Stefano Pisani)

Roccadaspide (Gabriele Iuliano)

Santa Marina (Giovanni Fortunato)

Serramezzana (Anna Acquaviva)

Sessa Cilento (Giovanni Chirico)

Teggiano (Michele Di Candia)

Tortorella (Nicola Tancredi)

Trentinara (Rosario Carione)

Vallo della Lucania (Antono Aloia)

Vibonati (Franco Brusco)