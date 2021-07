Orria: dalla Presidenza della Repubblica 300 libri per la biblioteca

Orria. Rendere la biblioteca comunale un punto di riferimento cultuale e di apprendimento per tutti i cittadini, soprattutto per i ragazzi, dello stesso comune; questo l’obiettivo prefissato dal Comune guidato dal sindaco Mauro Inverso. Per riuscire a realizzare questo scopo il primo cittadino inviò una lettera alla Presidenza della Repubblica Italiana chiedendo una donazione di volumi che rendesse reale tale progetto.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha così donato alla Biblioteca Comunale di Orria, divisa in due sezioni, ad Orria Capoluogo e alla frazione Piano Vetrale in Via delle Regioni, una varia selezione di libri come contributo simbolico facendo recapitare al Comune circa 300 volumi.

Grazie all’aiuto dei sei volontari del servizio civile, e del lavoro del Responsabile Massimo Sica e del consigliere comunale Carmelo Infante si conta di aprire al pubblico entrambe le sezioni per la fine di agosto. È ancora in corso, inoltre, l’iniziativa “Dona un libro alla comunità”, lanciata dal Comune di Orria, in collaborazione con la Proloco Paolo De Matteis.; l’obiettivo è di accrescere il patrimonio librario a disposizione del territorio.

Nella sezione di Piano Vetrale, infine ci sarà una particolarità, sarà aperta anche una sezione dedicata alla letteratura disegnata, cioè al mondo dei fumetti; sarà lo stesso responsabile Massimo Sica a donarne circa 400 volumi, si aspettano, poi, altre donazioni da parte delle case editrici.