Gelbison: un brasiliano alla corte di Gianluca Esposito

Nuovo colpo di mercato per la Gelbison, che ieri aveva chiuso per l’arrivo di Antonio Cardore. I rossoblù guidati dal nolano Gianluca Esposito, in vista del prossimo campionato di Serie D, hanno reso noto l’innesto di Vitor Hernique de Araujo Santos. Il calciatore brasiliano delizierà nella stagione alle porte i tifosi rossoblù. Questo l’annuncio del sodalizio che gioca le sue gare interne allo stadio “Giovanni Morra”.

Gelbison: innesto carioca per Gianluca Esposito

Vitor Henrique de Araujo Santos calciatore brasiliano vestirà la maglia rossoblù. Ancora un innesto importante per rafforzare il centrocampo della Gelbison. Il direttore sportivo Nicoló Pascuccio non lascia nulla al caso. Ogni trattativa chiusa con i nuovi calciatori è finalizzata a costruire una rosa che in campo possa offrire il miglior gioco possibile. L’arrivo di Araujo Santos classe 2000, porta a cinque i centrocampisti a disposizione di Mister Gianluca Esposito. Nonostante la giovane età Vitor è un calciatore apprezzato per le sue doti in campo, messe alla prova anche nella sua recente esperienza con la maglia del PO Xylotymbou della Federazione di Cipro. È stato anche un giocatore del settore giovanile del Perugia. Ieri la firma dell’accordo e la stretta di mano con il Presidente Maurizio Puglisi.

Le parole del direttore sportivo Nicolò Pascuccio

”Stiamo valutando decine di ragazzi stiamo costruendo la nuova rosa della Gelbison con la massima attenzione possibile. In campo vogliamo impegno e professionalità”.