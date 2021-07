Cilentana, limite torna ad 80, tranne ad Agropoli. Russo: “Mi batterò in tribunale”

E’ stata ufficializzata ieri da parte dell’Anas la notizia relativa alla modifica del limite di velocità sulla Cilentana (leggi qui). Via quello a 50 chilometri orari, dall’11 agosto torna quello a 80 chilometri orari. Una buona notizia per gli automobilisti, in particolare per i tanti pendolari costretti a percorrere un’arteria a scorrimento veloce a velocità ritenuta troppo bassa.

Un limite, quello a 50, che benché introdotto per garantire più sicurezza talvolta aveva addirittura avuto l’effetto opposto considerato che si assisteva a sorpassi azzardati e manovre pericolose.

L’abbassamento del limite di velocità era conseguente ai lavori avviati da Anas per la ripavimentazione della Cilentana, terminati però da circa un anno; nonostante ciò il limite fino ad ora era rimasto invariato tanto che l’associazione Noi Consumatori, tramite l’avvocato Giuseppe Russo, aveva presentato ricorso ai giudici.

“E’ una nostra vittoria – le parole del legale cilentano – il nostro ricorso ha fatto perdere il sonno a tanti”.

Proprio l’associazione, però, continua ad incalzare. L’unico tratto rimasto con un limite di 50 chilometri orari, infatti, è quello tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud dove insisteva il famigerato autovelox. “La battaglia non è ancora finita – conclude – Lotteremo per completare l’opera tra Agropoli Nord e Agropoli Sud”.