Cilentana, addio al limite a 50 km/h

A partire dall’11 agosto è ristabilito il limite di 80 km/h su quasi la totalità della SS.18/Cilentana, considerato che sono terminati i lavori di ripavimentazione totale dell’intera arteria e comunque l’Anas prosegue nella manutenzione.

“ Pertanto – dice Pietro Miraldi – i delusi dal limite dei 50 km/h saranno soddisfatti”.

Lungo la strada statale “Cilentana”, a partire dal prossimo 11 agosto verranno innalzati ad 80km/h i limiti di velocità, in corrispondenza di alcune tratte in cui è in vigore il limite di 50 km/h.

Il provvedimento di regolamentazione della circolazione si rende possibile a seguito dei lavori di nuova pavimentazione già eseguiti lungo la strada e verrà adottato dive possibile, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada. Attualmente si sta operando per l’adeguamento della segnaletica.

Nel dettaglio, il limite di velocita di 80Km/h interesserà le tratte comprese tra il km 97,950 ed il km 99,550,tra il km 109,565 ed il km 132,650, tra il km 133,250 ed il km 136,400, tra il km 137,700 ed il km 143,800, tra il km 145,520 ed il km 148,550, tra il km 149,450 ed il km 151,100, tra il km 151,430 ed il km 154,150, tra il km 154,580 ed il km 168,250 e tra il km 169,250 ed il km 170,600; attualmente si sta operando per l’adeguamento della segnaletica.

La strada statale “Cilentana” è rientrata sotto la gestione di Anas alla fine del 2018, in attuazione a quanto disposto da specifico DPCM ed è già stata interessata da una serie di investimenti ed attività già eseguite (come la ripavimentazione dell’intero tracciato) o programmate (come i lavori di manutenzione programmata per il consolidamento e la conservazione di alcune opere situate lungo la statale, nel territorio comunale di Agropoli, la cui cantierizzazione è stata prevista a partire dal mese di settembre per non gravare sulla circolazione d’esodo estivo).