Capaccio, reperti archeologici in una proprietà privata: scatta il sequestro

I Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, nel corso di specifici controlli effettuati presso appezzamenti di terreno di proprietà privata, siti in quella via Poseidonia, rinvenivano alcuni reperti archeologici in travertino, successivamente sottoposti a sequestro.

Nello specifico: n.2 capitelli in stile dorico con tracce di intonaco risalenti al 480 a.c.; n.4 frammenti di colonna liscia; n.14 frammenti lapidei di medie e grandi dimensioni. In seguito agli accertamenti svolti, venivano deferiti in stato di libertà n.2 soggetti per la violazione dell’art.91 del DLgs 22.01.2004 n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L’operazione è stata resa nota alla Sovrintendenza dei beni culturali che eseguirà ulteriori approfondimenti a riguardo; l’identificazione e la datazione dei reperti è stata possibile grazie all’ausilio fornito da alcuni archeologi del Parco Archeologico di Paestum e Velia.