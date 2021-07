Antiquarium di Roccagloriosa, inaugura nuovo allestimento

Importante momento presso l’Antiquarium di Roccagloriosa con l’inaugurazione del nuovo allestimento e l’intitolazione della raccolta museale a Sabato Balbi.

Quello di Roccagloriosa è uno tra i più importanti siti archeologici lucani dell’Italia meridionale, famoso nel mondo per i suoi ori. Domenica 1 agosto la cerimonia è alle ore 17.30 Piazza del Popolo.

Il Sindaco Giuseppe Balbi e l’Assessore alla Cultura Anna Maria Felicia Nardo, rimarcano l’importanza di questo appuntamento, in quanto oltre a rappresentare un elemento aggiuntivo di valorizzazione dei tesori di Roccagloriosa, ammirabili nel nuovo allestimento, curato dall’arch. Biagina Pizzolante, in costante e continua collaborazione con la dott.ssa Tommasa Granese della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che ha permesso anche una riqualificazione del deposito museale, segna, altresì, un momento importante per l’intera comunità, ossia l’intitolazione della raccolta museale al compianto custode Sabato Balbi, uomo che, con passione e dedizione, ha garantito negli anni la fruizione dei musei di Roccagloriosa.

