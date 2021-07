SP174: partono i lavori ad Altavilla Silentina per la messa in sicurezza

La Provincia di Salerno consegna i “lavori sulla Sp174 di sistemazione e messa in sicurezza di tratti di strada fortemente dissestati e installazione di barriere laterali” nel comune di Altavilla Silentina, per l’importo complessivo di 66.434,23 euro.

“L’intervento inizia oggi – dichiara il Presidente Michele Strianese – con ultimazione presumibilmente entro il 27 agosto prossimo e si inquadra come Accordo Quadro Area 1 Comparto 5, per la messa in sicurezza di vari tratti lungo la SP174 nel comune di Altavilla Silentina.

“Apriamo nuovi cantieri per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità”, conclude Strianese.