Rifiuti in pineta a Vibonati: “area bonificata, disposti maggiori controlli”

“Tutte le aree della Pineta di Vibonati sono state bonificate”. Lo rende noto il consigliere con delega all’ambiente Manuel Borrelli. Proprio ieri l’attivista Paolo Abbate aveva annunciato un esposto per la presenza di rifiuti in zona.

“Qualche incivile, per non usare altre parole, nei giorni scorsi ha volontariamente rotto il cancello che da’ accesso al serbatoio del Consac e con un camion ha depositato di tutto e di più – spiega Borrelli – Nell’ultima settimana sono state elevate diverse sanzioni per deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti e sono state posizionate diverse foto trappole nei punti nevralgici e periferici del territorio”.

“Altre sanzioni sono state elevate nei confronti di cittadini che depositavano spazzatura indifferenziata domestica nei cestini della raccolta differenziata ubicati sulla spiaggia”, conclude il consigliere comunale.