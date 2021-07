Perito: un centro polifunzionale a Isca Abate. Domani taglio del nastro

PERITO. Dopo soli 7 mesi dalla votazione, in consiglio comunale l’amministrazione comunale, retta dal Sindaco Carlo Cirillo, inaugura, in Contrada Isca Abate, il Centro Polifunzionale celebrando lì il Consiglio Comunale convocato per il 31 Luglio prossimo.

Una data importante, per il Comune di Perito. La frazione Isca Abate, avrà, finalmente, uno spazio pubblico dedicato.

Gli abitanti della frazione di Perito, potranno usufruire degli spazi di proprietà del Comune che saranno messi al loro servizio per attività ambulatoriali e di intrattenimento.

Il progetto rientra in un obiettivo più ampio, di riqualificazione dell’area. Il Sindaco, soddisfatto del lavoro svolto, giunto all’acquisto dell’immobile, dopo non poche lungaggini burocratiche, può finalmente consegnare alla comunità, la piena dignità e titolarità del luogo.

Dopo lo svolgimento del Consiglio Comunale, convocato per il 31 luglio alle 18.00, la serata sarà dedicata all’inaugurazione del Centro Polivalente, con il concerto della cantautrice Piera Lombardi.

Tutte le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle procedure e linee guida anti-contagio vigenti.