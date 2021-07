Eboli, fa il bagno nudo: inseguito e denunciato

Era in spiaggia con la famiglia, stava passando qualche ora di relax a mare. Poi un 50enne ha scelto di fare una passeggiata spingendosi fino alla spiaggia dei nudisti a ridosso del poligono militare e qui si era messo a fare il bagno nudo insieme ad altri bagnanti tutti maschi.

Alcuni presenti, però, hanno allertato la polizia municipale e quando i caschi bianchi hanno fatto irruzione sulla spiaggia vi è stato un fuggi fuggi generale. L’uomo, sempre nudo, è stato inseguito e fermato sulla strada provinciale nei pressi di un bar. La scena non è passata inosservata.

L’uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Durante la contestazione della sanzione trasformata in una salata sanzione è arrivata la moglie del 50enne che si è scagliata contro il marito. A salvarlo proprio i caschi bianchi.